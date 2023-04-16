Ноутбук Honor MagicBook X 14 2023 оценен в $580

Компания Honor пополнила ассортимент ноутбуков моделью MagicBook X 14 2023, которая обойдется первым покупателям в 580 долларов. Новинку оснастили 8-ядерным 12-поточным чипом Intel Core i5-12450H с тактовой частотой до 4,4 ГГц и TDP 35-45 Вт, 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти, 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей и 100% охватом цветовой палитры sRGB, сертификацией TÜV Rheinland, металлическим корпусом толщиной 16,5 мм, массой 1,4 кг, системой охлаждения с крупным вентилятором и медной трубкой, аккумулятором ёмкостью 60 Втч и комплектным адаптером питания мощностью 65 Вт.