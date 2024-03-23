Ноутбук Honor MagicBook X 14 Pro вышел в России

Отечественные ритейлеры выпустили в российскую продажу ноутбуки Honor MagicBook X 14 Pro и MagicBook X 16 Pro (2024), которые основаны на 8-ядерном 12-поточном процессоре Intel Core i5-13420H с тактовой частотой до 4,6 ГГц.

Новинки также оснастили 14- и 16-дюймовыми IPS-экранами с разрешением 1920:1200 пикселей, пиковой яркостью 300 нит, 100% покрытием цветовой палитры sRGB, антибликовым покрытием и сертификацией TUV Rheinland, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, предустановленной ОС Microsoft Windows 11 Home, батареей ёмкостью 60 Втч, поддержкой 65-Вт зарядки и автономностью до 12 часов. MagicBook X 14 Pro в конфигурации с 8 ГБ/512 ГБ стоит 82 тысячи рублей, а с 16 ГБ/512 ГБ – 90 тысяч рублей. MagicBook X 16 Pro оценили в 85 и 93 тысячи рублей соответственно.
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