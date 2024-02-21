Ноутбук Honor MagicBook X 16 2024 оценили в 63 тысячи рублей

Компания Honor выпустила в российскую продажу ноутбук MagicBook X 16 2024, который оценен от 63 до 80 тысяч рублей в зависимости от конфигурации. Новинка характеризуется 8-ядерным 12-поточным процессором Intel Core i5-12450H, 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью до 512 ГБ, 16-дюймовым экраном с разрешением 1920:1200 пикселей, пиковой яркостью 300 нит и 45-процентным охватом цветового пространства NTSC, корпусом массой 1,68 кг и толщиной 17,9 мм, батареей ёмкостью 42 Втч, автономностью до 9 часов, адаптером питания мощностью 65 Вт, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.1, интерфейсами USB-A, USB-C и HDMI 1.4b, а также 3,5-мм гнездом для наушников.