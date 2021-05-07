Ноутбук Honor MagicBook X14 оценен в 600 долларов

Компания Honor пополнила ассортимент ноутбуков моделями MagicBook X14 и MagicBook X15, которые появятся в китайской продаже уже 11 мая. Стандартную модель оснастили процессором Intel Core i3-10110U, 8 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ в базовой версии и Core i5-10210U, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ в топовом варианте. Их цены составляют 465 и 620 долларов соответственно. MagicBook X15 получил Core i3, 8 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ в базовой версии за 480 долларов и Core i5, 8 ГБ оперативной памяти и SSD с 512 ГБ в топовой за 555 долларов.

Новинки также могут похвастаться 14 и 15,6-дюймовыми дисплеями с разрешением Full HD, металлическими корпусами толщиной 15,9 мм/16,9 мм и массой 1,38/1,56 кг, клавиатурой с подсветкой, дактилоскопом в кнопке включения, а также модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0.

Комментарии и отзывы Honor MagicBook X14
Новости:
Новый Microsoft Surface Laptop 4 будет стоить €1150

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о новых ноутбуках Microsoft Surface Laptop, которые будут пред...
Samsung представила ноутбук Galaxy Book Go

Samsung представила ноутбук Galaxy Book Go. Новинка является самым дешевым ноутбуком с процессором ARM на...
Samsung Galaxy Book Go получит 4 ГБ ОЗУ

Профильный ресурс WinFuture поделился подробностями о ноутбуке Samsung Galaxy Book Go, который будет пред...
Ноутбук HP Omen 17 получит CPU Intel Core i9-11900H

Сетевые источники поделились подробностями об очередном поколения геймерского ноутбука HP Omen 17, которы...
Samsung Galaxy Book Odyssey официально представлен

Вчера компания Samsung провела презентацию, на которой анонсировала пару новых устройств, среди которых с...
Смартфон Meizu 18 обзавелся датой выхода...
Смартфон Meizu 18 обзавелся датой выходаКомпания Meizu официально объявила о том, что её новый флагманский смартфон будет представлен уже 3 марта...
LG представила OLED-телевизоры нового по...
LG представила OLED-телевизоры нового поВ последнее время тема развития телевизоров достаточно сильно ударила по многим производителям данного се...
Лучший пароочиститель. Kitfort КТ-931...
Лучший пароочиститель. Kitfort КТ-931Пароочиститель – это устройство, легко очищающее поверхности и ткани при помощи горячего пара. Производит...
Представлен компактный ПК-корпус Aerocoo...
Представлен компактный ПК-корпус Aerocoo Компания Aerocool пополнила ассортимент корпусов моделью CS-104, которая подойдет для создания компактн...
Робот-пылесос Samsung Bespoke Jet Bot AI...
Робот-пылесос Samsung Bespoke Jet Bot AIКомпания Samsung представила робот- пылесос Bespoke Jet Bot AI, разработанный для значительного улучшения...
Подбираем аксессуары для Xiaomi Mi Watch...
Подбираем аксессуары для Xiaomi Mi WatchНас очень часто спрашивают, какие ...
Представлен твердотельный накопитель Gig...
Представлен твердотельный накопитель GigКомпания Gigabyte представила твердотельный накопитель M30 в формате M.2-2280. Новинка использует интерфе...
Объектив Sigma 28-75mm FE готов к выходу...
Объектив Sigma 28-75mm FE готов к выходуСетевые источники сообщают о том, что японская компания Sigma готовит к выпуску новый светосильный зум-об...
Лучший FM-трансмиттер. Defender RT-Funk...
Лучший FM-трансмиттер. Defender RT-FunkFM-трансмиттер — это устройство для передачи аудиосигнала на акустическую систему автомобиля. Также это к...
iPhone 13 обзаведется новым дисплеем...
iPhone 13 обзаведется новым дисплеемСообщения от инсайдеров о новом смартфоне iPhone 13 уже начали появляться. Например, инсайдер в свежем сл...
Casio представила умные часы G-Squad Pro...
Casio представила умные часы G-Squad ProCasio выпустила умные часы G-Squad Pro GSW-H1000. Модель сохранила традиционный дизайн G-Shock. Задняя кр...
ASUS и Acer поднимут цены на ноутбуки на...
ASUS и Acer поднимут цены на ноутбуки наНа современном рынке компьютерных комплектующих наблюдается страшный дефицит видеокарт, из-за чего стоимо...
Обзор Philips 499P9H. Широкоформатный монитор 32:9 (5120x1440px)Обзор Philips 499P9H. Широкоформатный монитор 32:9 (5120x1440px)
Обзор j5create JCD383. Адаптер USB-C формата 9-в-1Обзор j5create JCD383. Адаптер USB-C формата 9-в-1
Обзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Технологичный робот-пылесос с Алисой и МарусейОбзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Технологичный робот-пылесос с Алисой и Марусей
Обзор Candy CDPN 1D640PW-08. Отдельностоящая посудомоечная машина с Wi-FiОбзор Candy CDPN 1D640PW-08. Отдельностоящая посудомоечная машина с Wi-Fi
Обзор MSI MPG Gungnir 100D. Корпус Midi-Tower с изображением драконаОбзор MSI MPG Gungnir 100D. Корпус Midi-Tower с изображением дракона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор

2006-2021 © MegaObzor