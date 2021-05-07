Ноутбук Honor MagicBook X14 оценен в 600 долларов

Компания Honor пополнила ассортимент ноутбуков моделями MagicBook X14 и MagicBook X15, которые появятся в китайской продаже уже 11 мая. Стандартную модель оснастили процессором Intel Core i3-10110U, 8 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ в базовой версии и Core i5-10210U, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ в топовом варианте. Их цены составляют 465 и 620 долларов соответственно. MagicBook X15 получил Core i3, 8 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ в базовой версии за 480 долларов и Core i5, 8 ГБ оперативной памяти и SSD с 512 ГБ в топовой за 555 долларов.

Новинки также могут похвастаться 14 и 15,6-дюймовыми дисплеями с разрешением Full HD, металлическими корпусами толщиной 15,9 мм/16,9 мм и массой 1,38/1,56 кг, клавиатурой с подсветкой, дактилоскопом в кнопке включения, а также модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0.