Ноутбук Honor Notebook X16 Ryzen Edition получил Ryzen 5 7640HS

Компания Honor пополнила ассортимент ноутбуков моделью Notebook X16 Ryzen Edition, которая оценена на родном для производителя китайском рынке в 415 долларов. Новинку оснастили 6-ядерным 12-поточным процессором AMD Ryzen 5 7640HS с тактовой частотой до 5 ГГц и графическим адаптером Radeon 760M, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 16-дюймовым матовым IPS-экраном с разрешением Full HD, максимальной яркостью 300 нит, антибликовым покрытием и сертификацией TUV Rheinland о защите от синего света, батареей ёмкостью 60 Втч, адаптером питания мощностью 65 Вт, интерфейсом HDMI, портом RJ45, разъемами USB-A 3.2 и USB4, 3,5-мм аудиогнездом, а также металлическим корпусом массой 1,75 кг и толщиной 17,9 мм.

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