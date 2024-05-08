Ноутбук Huawei MateBook 14 (2024) оценили в 1100 евро

Компания Huawei представила ноутбук MateBook 14 (2024), который основан на процессорах Intel Core i5-1250U и Core i7-1550U. Новинка также оснащается 14,2-дюймовым сенсорным дисплеем OLED с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой 120 Гц, соотношением сторон 3:2 и 10-битной глубиной цвета, 100% покрытием цветовых пространства sRGB, DCI-P3 и Adobe RGB, ШИМ-регулированием 1920 Гц, яркостью 450 нит, точностью цветопередачи ΔE<1 и поддержкой стилуса M-Pencil третьего поколения, корпусом массой 1,31 кг и толщиной 14,5 мм, батареей ёмкостью 70 Втч, а также интерфейсами USB-C, USB 3.2 Gen 1 и HDMI. Конфигурация с Core i5-1250U, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ оценена в 1100 евро. Вариант с Core i7-1550U, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD обойдется в 1200 евро, а с Core i7-1550U и 16 ГБ/1 ТБ – 1400 евро.