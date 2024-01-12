Ноутбук Huawei MateBook D 14 2024 оценен в 605 долларов

Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков моделью MateBook D 14 2024, которая появится на местном для производителя китайском рынке по цене в 605 долларов. Новинку оснастили металлическим корпусом толщиной 15,9 мм и массой 1,39 кг, 14-дюймовым IPS-экраном с соотношением сторон 16:9, разрешением Full HD, максимальной яркостью 300 нит, контрастностью 1200:1 и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB, 8-ядерным процессором Intel Core i5-13420H с тактовой частотой до 4,6 ГГц и графическим адаптером Intel UHD Graphics (48EU), 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, предустановленной операционной системой Microsoft Windows 11, батареей ёмкостью 56 Втч, комплектным адаптером мощностью 65 Вт, сканером отпечатков пальцев, поддержкой Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6, интерфейсами USB-C и USB-A, портом HDMI и 3,5-мм аудиогнездом.

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