Ноутбук Huawei MateBook D 16 SE 2024 вышел в версии с SSD на 1 ТБ

Компания Huawei выпустила новую конфигурацию ноутбука MateBook D 16 SE 2024, который ранее был доступен в версии с 8-ядерным чипом Intel Core i5-13420H, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ. Этот вариант стоит 555 долларов. Новая конфигурация отличается наличием SSD объемом 1 ТБ. За неё просят 590 долларов.

Ноутбук также характеризуется 16-дюймовым экраном IPS с соотношением сторон 16:10, разрешением Full HD, 45% покрытием цветового пространства гаммы NTSC и яркостью 300 нит, батареей ёмкостью 56 Втч, интерфейсами USB-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 1.4 и USB 2.0 Type-A, а также 3,5-мм аудиогнездом.