Ноутбук Huawei MateBook D 16 можно предзаказать в России

Как и было обещано, сегодня компания Huawei начала принимать российские предварительные заказы на ноутбук MateBook D 16. Вариант с 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ предлагается за 75 тысяч рублей, а с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ – 72 тысячи рублей. Покупатели, оформившие предзаказ до 29 марта, получат в подарок скидку 6 тысяч рублей и планшет Huawei MatePad T10, который оценен в 12 тысяч рублей.

Напомним, что ноутбук характеризуется 16,1-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и яркостью 300 кд/м2, процессором AMD Ryzen 5 4600H, твердотельным накопителем NVMe PCIe, чипом AMD Ryzen 5 4600H, модулями беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, дополнительном слотом для SSD, возможностью зарядки по USB-PD мощностью до 135 Вт, двумя портами USB Type-C, двумя портами USB 3.2 Gen 1, интерфейсом HDMI, 3,5-мм разъемом для наушников, поддержкой функции Huawei Share, дактилоскопическим сенсором в кнопке включения, скрытой в кнопке камерой и комплектной зарядкой мощностью 65 Вт.

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