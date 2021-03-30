Ноутбук Huawei MateBook D 16 вышел в России

Как и было объявлено ранее, компания Huawei дала старт российским продажам ноутбука MateBook D 16. Версия с 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 512 ГБ стоит 75 тысяч рублей, а с 8 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ – 72 тысячи рублей. Данная модель смогла обогнать по объему предзаказов ноутбуки MateBook D 14/15 2020.

Напомним, что ноутбук оснащается 16,1-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и яркостью 300 кд/м2, процессором AMD Ryzen 5 4600H, твердотельным накопителем NVMe PCIe, чипом AMD Ryzen 5 4600H, модулями беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, дополнительном слотом для SSD, возможностью зарядки по USB-PD мощностью до 135 Вт, двумя портами USB Type-C, двумя портами USB 3.2 Gen 1, интерфейсом HDMI, 3,5-мм разъемом для наушников, поддержкой функции Huawei Share, дактилоскопическим сенсором в кнопке включения, скрытой в кнопке камерой и комплектной зарядкой мощностью 65 Вт.

Комментарии и отзывы Huawei MateBook D 16
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