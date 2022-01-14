Ноутбук Huawei MateBook D14 SE оценен в 615 долларов

Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков моделью MateBook D14 SE, которая является облегченной версией модели MateBook D. Новинка оснащается 4-ядерным 8-поточным чипом Intel Core i5-1155G7, 8 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и 45% цветовой палитры NTSC (у MateBook D экран со 100% охватом sRGB), поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11ax, разъемами USB 3.2 Gen1, USB-A 2.0 и USB-C, интерфейсом HDMI, клавиатурой с подсветкой, дактилоскопическим сенсором, батареей ёмкостью 56 Втч и операционной системой Windows 11 «из коробки». Ноутбук появится в китайской продаже 20 января по цене в 615 долларов.