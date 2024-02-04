Ноутбук Huawei MateBook D16 2024 лидирует в продажах в Ситилинке

Недавно обновленный ноутбук Huawei MateBook D16 2024 с процессором Intel Core i5-12450H, 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб хранилищем стал лидером продаж в Ситилинке. В период с 24 по 31 января этот ноутбук стал самым покупаемым устройством в категории "16-дюймовые ноутбуки на процессоре Intel Core i5".Линейка ноутбуков MateBook D16 2024, представленная в четырех конфигурациях, предлагает разнообразие характеристик, включая процессоры Intel Core i5 12-го и 13-го поколения, различные объемы оперативной памяти, и встроенные SSD-диски на 512 Гб. Эти новинки предлагают 16-дюймовый экран с высоким разрешением FullHD, который благодаря минимизированным рамкам позволяет устройству сохранить компактные габариты, сравнимые с 15-дюймовыми ноутбуками.

По словам представителей Ситилинка, обновленные ноутбуки Huawei D16 пользовались большим спросом в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, где покупатели предпочитали доставку как способ получения устройства.Кроме того, согласно представленным данным, другими интересными новинками от Huawei в январе стали два планшета: MatePad Pro 13,2 дюйма и MatePad Air PaperMatte. Эти устройства предлагают превосходные характеристики в сочетании с качественными экранами и возможностью использовать планшет с клавиатурой для работы или учебы.В начале февраля запланировано расширение линейки Huawei MateBook D16 2024 с процессорами Intel Core i3, Core i7 и Intel Core i9, а также увеличением объема оперативной памяти до 16 Гб и внутреннего хранилища до 1 Тб. Особое внимание уделено эксклюзивной конфигурации MateBook D16 с процессором Intel Core i5, 16 Гб оперативной памяти и жестким диском на 1 Тб, доступной только в Ситилинке.