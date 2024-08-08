Ноутбук Huawei MateBook GT 14 появился в продаже

Компания Huawei выпустила в китайскую продажу ноутбук MateBook GT 14, который основан на процессорах Core Ultra 5 125H, Core Ultra 5 155H и Core Ultra 7 185H с мощностью до 115 Вт. Новинку также оснастили металлическим корпусом толщиной 15,3 мм, 16 или 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем PCIe NVMe вместимостью 1 или 2 ТБ, 14,2-дюймовым экраном OLED с разрешением 2880:1920 пикселей, соотношением сторон 3:2, максимальной яркостью 1000 нит и частотой обновления 144 Гц, аккумулятором ёмкостью 70 Втч, поддержкой Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, портами Thunderbolt 4, USB-C, USB-A и HDMI 2.1, слотом для карт памяти SD и 3,5-мм аудиогнездом. Ноутбук стоит от 1035 долларов до 1520 долларов, а версия с внешним GPU Hi GT Cube в комплекте обойдется в 1820 долларов (Core Ultra 7 и SSD на 1 ТБ).

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