Ноутбук Huawei MateBook GT 14 получил экран 3:2

Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков моделями MateBook GT 14 на основе процессоров Intel Core Ultra. Пользователи смогут выбирать из чипов Core Ultra 5 125H, Core Ultra 5 155H и Core Ultra 7 185H с мощностью до 115 Вт, хотя стандартный режим для них равен 55 Вт. Учитывая столько высокую производительность и металлический корпус толщиной 15,3 мм, этому ноутбуку необходима эффективная система охлаждения.

Новинку также оснастили 16 или 32 ГБ ОЗУ, SSD PCIe NVMe вместимостью 1 или 2 ТБ, 14,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880:1920 точек, соотношением сторон 3:2, яркостью до 1000 нит и кадровой частотой 144 Гц, батареей ёмкостью 70 Втч, поддержкой 100-Вт зарядки, адаптером беспроводной связи Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, интерфейсами Thunderbolt 4, USB-C, USB-A и HDMI 2.1, слотом для карты памяти SD и 3,5-мм гнездом для наушников. Ноутбук оценен от 1035 долларов до 1520 долларов, а комплект с внешним GPU Hi GT Cube обойдется в 1820 долларов за конфигурацию с Core Ultra 7 и SSD на 1 ТБ.