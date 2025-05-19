Ноутбук Huawei MateBook Pro оценен в 1110 долларов

Компания Huawei объявила о выпуске ноутбука MateBook Pro, главной особенностью которого стал прочный корпус массой всего 970 граммов. Новинку оснастили 14,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3120:2080 точек и соотношением сторон 3:2, нанотравлением против отражения внешнего освещения, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, 24 ГБ или 32 ГБ ОЗУ, SSD вместимостью 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ, фирменной ОС HarmonyOS 5, батареей ёмкостью 70 Втч, адаптером питания мощностью 140 Вт, поддержкой 66-Вт обратной зарядки, основанием клавиатуры из низкокристаллического алюминия, полой конструкцией материнской платы, системой охлаждения из вспененной меди с рассеиванием до 40 Вт тепла, шестью динамиками и 2-Мп камерой. Ноутбук оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 1110 долларов за базовую конфигурацию с 24 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ на твердотельном накопителе.

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