Ноутбук Huawei MateBook X Pro 2021 получил CPU Intel 11-го поколения

Компания Huawei поделилась подробностями о ноутбуках Huawei MateBook X и MateBook X Pro 2021, официальная презентация которых состоится уже 13 января. Итак, новинки получат чипы Intel одиннадцатого поколения и новые графические ускорители. Первому достанется четырехъядерный восьмипоточный процессор Intel Core i7-1160G7 с частотой до 4,4 ГГц, который окажется мощнее и энергоэффективнее своего 14-нм предшественника Intel Core i7-10510U. Вторая модель получит чипы Intel и видеокарту GeForce MX450. Также было объявлено, что китайская компания готовит к запуску на ПК браузер Huawei и фирменные сервисы Huawei Mobile Services (HMS) Core.