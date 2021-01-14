Ноутбук Huawei MateBook X Pro 2021 засветился в сети

В сети появились подробности о ноутбуке MateBook X Pro 2021, официальный релиз которого ожидается 17 января. Итак, лэптоп оснастят чипами Intel Core i5 или i7 одиннадцатого поколения, 16 или 32 ГБ оперативной памяти с частотой 4266 МГц, 2 портами USB-C (Thunderbolt 4), адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, улучшенной системой охлаждения, новой сенсорной панелью с модулем NFC, 13,9-дюймовым сенсорным IPS FullView-экраном с разрешением 3K, операционной системой Window 10 Home, аккумулятором ёмкостью 56 Втч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Помимо MateBook X Pro, Huawei представит ноутбуки MateBook 13 и MateBook 14.