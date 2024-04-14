Ноутбук Huawei MateBook X Pro показали на фото

Китайский профильный ресурс ITHome опубликовал качественные фотографии представленного несколько дней назад ноутбука Huawei MateBook X Pro. Новинка оснащается корпусом из магниевого сплава авиационного класса толщиной 13,5 мм и массой 980 грамм, 14,2-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 3120:2080 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, процессорами Intel Core Ultra 7 и Core Ultra 9, до 32 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем объемом до 2 ТБ. Версия с 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 1 ТБ и Core Ultra 7 обойдется в 1575 долларов, с 32 ГБ, 1 ТБ и Core Ultra 7 – 1725 долларов, а конфигурация с 32 ГБ, 2 ТБ и процессором Core Ultra 9 будет стоить 2070 долларов.

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