Ноутбук Huawei MateBook X Pro получил чип Core i7-10510U

Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков флагманской моделью MateBook X Pro, которая работает под управлением Windows 10 Home. Новинку оснастили IPS-дисплеем с соотношением сторон 3:2, разрешением 3000:2000 пикселей, 100-процентным охватом цветового пространства sRGB, яркостью 450 кд/кв.м и контрастностью 1500:1, процессором Intel Core i7-10510U семейства Comet Lake-U, 16 ГБ оперативной памяти, SSD NVMe PCIe на 1 ТБ, видеокартой NVIDIA GeForce MX250 с 2 ГБ памяти GDDR5, цельнометаллическим корпусом с габаритами 304:217:14,6-4,9 мм и массой 1,33 кг, двумя портами USB-C и одним USB-A, дактилоскопом в кнопке включения, аккумулятором ёмкостью 56 Втч, четырьмя громкоговорителями и комбинированной системой охлаждения.