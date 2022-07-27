Ноутбук Huawei Matebook X Pro 2022 оценен от $1330

Компания Huawei пополнила ассортимент флагманских ноутбуков моделью Matebook X Pro 2022, которая основана на платформе Intel Evo. Новинка характеризуется процессорами Intel Core i5-1240P и Core i7-1260P, алюминиевым корпусом толщиной 15,5 мм, массой 1,38 кг, 14,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3120:2080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и 96% охватом цветовой палитры DCI-P3, веб-камерой с ИК-подсветкой, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5-5200 МГц, накопителем SSD M.2 NVMe до 1 ТБ, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, шестью динамиками, батареей ёмкостью 60 Втч, двумя портами USB-C с интерфейсом Thunderbolt и двумя стандартными USB-C, а также адаптером питания мощностью 90 Вт.

Версия с Core i5 и SSD на 512 ГБ будет стоить 1330 долларов, с Core i7 и SSD на 512 ГБ – 1480 долларов, вариант с Core i7 и SSD вместимостью 1 ТБ – 1630 долларов.