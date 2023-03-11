Ноутбук Huawei Qingyun S540 получил до 48 ГБ ОЗУ

Компания Huawei представила ноутбук Qingyun S540, который относится к бизнес-сегменту. Новинку оснастили цельнометаллическим корпусом толщиной 17,2 мм, массой 1,39 кг, откидывающейся на 180° крышкой, 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD и 100-процентным охватом цветовой палитры sRGB, веб-камерой с механической задвижкой, чипами Intel Core двенадцатого поколения вплоть до Core i7-1260P, твердотельным накопителем вместимостью от 512 ГБ до 4 ТБ, оперативной памятью стандарта DDR4-3200 от 16 ГБ до 48 ГБ, аккумулятором ёмкостью 56 Втч, комплектным 65-Вт адаптером питания, двумя микрофонами, одним разъемом USB-C и двумя USB 3.2 Gen 1, интерфейсом HDMI и сетевым портом RJ-45. Цены и дата начала продаж лэптопа будут объявлены позже.