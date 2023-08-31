Ноутбук Infinix INBOOK X3 Plus вышел в России

Компания Infinix Mobile дала старт российским продажам ноутбука NBOOK X3 Plus, который оценен в 51 тысячу рублей за базовую конфигурацию. Новинку оснастили металлическим корпусом массой 1,65 кг и толщиной 14,9 мм, 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1080 пикселей, пиковой яркостью 300 нит и 100% охватом цветовой палитры sRGB, чипами Intel Core i3, Core i5 или Core i7 двенадцатого поколения, 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 256 ГБ или 512 ГБ, батареей ёмкостью 50 Втч, комплектной зарядкой мощностью 65 Вт, веб-камерой 1080p, адаптером Wi-Fi 6 и акустической системой с поддержкой DTS.