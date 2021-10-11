Ноутбук Infinix INBook X1 оценен в $450

Компания Infinix пополнила ассортимент ноутбуков моделью INBook X1, которая уже продается на Филиппинах по цене от 450 долларов. Новинка характеризуется матовым металлическим корпусом, 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD, соотношением сторон 16:9 и яркостью 300 кд/м2, чипом Intel Core i3-1005G1 десятого поколения с интегрированным графическим ускорителем Intel UHD, 8 ГБ ОЗУ DDR4, твердотельным накопителем PCIe вместимостью 256 ГБ, веб-камерой, батареей ёмкостью 55 Втч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт, двумя 2-Вт динамиками, двумя микрофонами, дактилоскопическим сенсором, двумя разъемами USB 2.0, двумя USB 3.0, одним USB-C, интерфейсом HDMI, слотом для карт памяти SD, аудиогнездом и предустановленной ОС Windows 10 Home.

Комментарии и отзывы Infinix INBook X1
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