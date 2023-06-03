Ноутбук Infinix INBook X2 Slim оценен в $340

Компания Infinix пополнила ассортимент ноутбуков моделью INBook X2 Slim, которая получила корпус толщиной 14,8 мм. Новинка также характеризуется массой 1,24 кг, 2-ядерным процессором Intel Core i3-1154G4 в базовой версии и 4-ядерными чипами Core i5 и Core i7 в более дорогих конфигурациях, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью от 256 ГБ до 1 ТБ, предустановленной операционной системой Windows 11 Home, 14-дюймовым IPS-экраном с разрешение 1920:1080 пикселей (формат Full HD) и максимальной яркостью 300 нит, аккумулятором ёмкостью 50 Втч и поддержкой 65-Вт проводной зарядки.