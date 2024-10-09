Ноутбук Infinix InBook Air оценен в 43 тысячи рублей

Компания Infinix Mobile выпустила в российскую продажу ноутбук InBook Air, который получил 14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+, соотношением сторон 16:10 и яркостью до 300 нит. Новинку также оснастили полноразмерной клавиатурой с подсветкой, системой охлаждения с вентилятором с 79 лопастями, металлическим корпусом массой 1,24 кг, двумя интерфейсами USB-C, двумя USB-A 3.2 Gen 1, портом HDMI 1.4, 3,5-мм гнездом для наушников и аккумулятором ёмкостью 57 Втч.

Конфигурация с процессором Intel Core i3 1215U, 8 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 256 ГБ и предустановленной ОС Windows 11 обойдется в 46 тысяч рублей, а без ОС – 43 тысячи рублей. Вариант с Core i5 1235U, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ cтоит 56 и 53 тысячи рублей соответственно. Наконец максимальная конфигурация с чипом Core i7 1255U и 16 ГБ/512 ГБ памяти обойдется в 72 и 69 тысяч рублей соответственно.
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