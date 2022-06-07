Ноутбук Infinix InBook X1 Slim представили в Индии

Ноутбук отличается сверхлегкой конструкцией, его вес составляет 1,24 кг и иметь толщину всего 14,88 мм. Корпус ноутбука изготовлен из металла и предлагает четыре цветовых варианта: красный, зеленый, синий и серый. Ноутбук основан на платформе с процессорами Intel с 16 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем M.2 NVMe PCIe 3.0 емкостью 512 ГБ.
Infinix InBook X1 Slim предлагает 14-дюймовый IPS-дисплеем Full HD. Автономность модели будет достигать 11 часов. Есть порт USB Type-C, два порта USB 3.0, HDMI 1.4, слот для SD-карты и разъем для наушников 3,5 мм.