Ноутбук Infinix InBook X1 Slim представили в Индии

Компания Infinix представила ноутбук InBook X1 Slim. На данный момент, линейка InBook X1 Slim доступна на индийском рынке по цене от 469 долларов.

Ноутбук отличается сверхлегкой конструкцией, его вес составляет 1,24 кг и иметь толщину всего 14,88 мм. Корпус ноутбука изготовлен из металла и предлагает четыре цветовых варианта: красный, зеленый, синий и серый. Ноутбук основан на платформе с процессорами Intel с 16 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем M.2 NVMe PCIe 3.0 емкостью 512 ГБ.

Infinix InBook X1 Slim предлагает 14-дюймовый IPS-дисплеем Full HD. Автономность модели будет достигать 11 часов. Есть порт USB Type-C, два порта USB 3.0, HDMI 1.4, слот для SD-карты и разъем для наушников 3,5 мм.