Ноутбук Infinix InBook Y3 MAX вышел в России

Компания Infinix дала старт российским продажам ноутбука Infinix InBook Y3 MAX, которая оценена от 47 до 75 тысяч рублей в зависимости от конфигурации.

Новинка оснащается чипами Intel Core i3, Core i5 или Core i7 двенадцатого поколения, 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 16-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 300 нит, металлическим корпусом массой 1,78 кг, батареей ёмкостью 70 Втч, автономностью до 14,6 часа, комплектным адаптером питания на 65 Вт, интерфейсами USB-A 3.0, USB-C и HDMI 1.4, слотом для карты памяти SD, 3,5-мм гнездом для наушников, веб-камерой разрешением 1080p и стереодинамиками.
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