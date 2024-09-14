Ноутбук Infinix InBook Y3H Max оценен в 50 тысяч рублей

Компания Infinix выпустила в российскую продажу ноутбуки InBook Y3H Max и Y4H Max, которые основаны на чипах Intel Core i5 и Core i7 тринадцатого поколения соответственно. Новинки также оснастили 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 60 Гц, максимальной яркостью 300 нит, соотношением сторон 16:10, углом обзора 178 градусов и 60% покрытием цветовой палитры NTSC, батареей ёмкостью 70 Втч, поддержкой 100-Вт зарядки, дактилоскопическим сенсором, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, интерфейсом HDMI, а также разъемами USB-A 3.0 и USB-C. InBook Y3H Max оценен в 51 и 56 тысяч рублей за конфигурации с 16 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной памяти и SSD соответственно. Но это с учетом скидки в 6 тысяч рублей, которая действует до 16 сентября. Старшая модель обойдется в 65 и 73 тысячи рублей соответственно.