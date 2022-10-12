Ноутбук Infinix Inbook X2 Plus оценен от $400

Компания Infinix представила ноутбук Inbook X2 Plus, базовая конфигурация которого оценена от 400 долларов. Новинку оснастили процессорами Intel Core 11-го поколения от Core i3 до Core i7, 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и яркостью 300 кд/м2., массой 1,58 кг и толщиной 14,9 мм, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 256 или 512 ГБ, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, двумя разъемами USB-C, двумя USB 3, интерфейсом HDMI 1.4, слотом для карты памяти SD, батареей ёмкостью 50 Втч и поддержкой зарядки мощностью 65 Вт.

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