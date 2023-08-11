Ноутбук Infinix Inbook X3 Slim готов к выходу

Компания Infinix поделилась подробностями о ноутбуке INBook X3 Slim, официальный релиз которого состоится 22 августа. Итак, новинку оснастят 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 точек, 100% охватом цветового пространства sRGB и максимальной яркостью 300 нит, процессорами Intel Core i3-1215U, Intel Core i5-1235U и Core i7-1255U, 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, алюминиевым корпусом массой 1,24 кг и толщиной 14,8 мм, веб-камерой разрешением HD, клавиатурой с подсветкой, двумя динамиками с поддержкой звука DTS, аккумулятором ёмкостью 50 Втч, поддержкой быстрой проводной быстрой зарядки мощностью 65 Вт и предустановленной операционной системой Windows 11.

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