Ноутбук Intel NUC X15 получил 240-Гц дисплей

Компания Intel пополнила ассортимент ноутбуков моделью NUC X15 Laptop Kit, цены и дата начала продаж которой пока не раскрываются. Новинка характеризуется 6-ядерным чипом Intel Core i5-11400H с тактовой частотой от 2,7 до 4,5 ГГц или 8-ядерным Core i7-11800H с частотами от 2,3 до 4,6 ГГц, видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3060 или GeForce RTX 3070, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD и кадровыми частотами 144, 165 или 240 Гц в зависимости от версии, оптомеханической клавиатурой с RGB-подсветкой, поддержкой твердотельных накопителей PCIe 4.0 формата M.2, интерфейсами Thunderbolt 4 и HDMI 2.1, портами USB 3.2, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.