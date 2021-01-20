Ноутбук JP.IK Leap Connect T304 оценен в $200

Компания Microsoft представила ноутбук JP.IK Leap Connect T304, главной особенностью которого является платформа Snapdragon 7c. Сама Microsoft не участвовала в разработке новинки и занимается лишь её продвижением. Ноутбук также оснастили 11,6-дюймовым TN-дисплеем с разрешением 1366:768 пикселей, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флеш-памяти, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, камерой разрешением 2 Мп, батареей ёмкостью 30 Втч, а также корпусом с размерами 305:201,5:24 мм и массой 1,25 кг. Отмечается, что ноутбук предназначен для образовательной отрасли. Его цена составляет 200 долларов.