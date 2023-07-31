Ноутбук JioBook 2 с 4G-модемом оценен в 200 долларов

Индийский производитель Reliance Jio пополнил ассортимент очень бюджетных ноутбуков вторым поколением JioBook, которое оценено в 200 долларов. Новинку оснастили 11,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1366:768 пикселей и частотой обновления изображения 60 Гц, 12-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой Mediatek MT8788 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G72 MP3 с частотой 800 МГц, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти, поддержкой сотовой связи 4G, а также интерфейсами USB и HDMI. Старт продаж ноутбука запланирован на 5 августа.

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