Ноутбук JioBook получил 2 ГБ ОЗУ и цену $184

В Индии представили ноутбук JioBook, цена которого составляет всего 184 доллара. Правда, новинка пока доступна лишь на одном из правительственных сайтов в ограниченном количестве, и неизвестно, когда она появится в полноценной продаже. Отметим, что JioBook создан силами местного оператора Jio (крупнейший в стране) и таких гигантов индустрии, как Qualcomm и Microsoft.

Ноутбук оснастили восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 665 с поддержкой сотовых сетей 4G, предустановленной оболочкой JioOS на основе операционной системы Android, 2 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти eMMC, а также 11,6-дюймовым экраном с разрешением 1366:768 пикселей.