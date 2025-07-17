Ноутбук LG Gram Pro с RTX 5050 оценен в 2550 долларов

Компания LG объявила о выпуске двух новых ноутбуков серии Gram Pro – 16Z90TR и 17Z90TR. Младшая модель оснащается 16-дюймовым дисплеем, корпусом толщиной 1,5 см и массой 1,3 кг, а старшая 17-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей и частотой обновления изображения 144 Гц, а также корпусом массой 1,4 кг и толщиной 1,6 см.

Новинки также характеризуются 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 7 255H, дискретным графическим ускорителем NVIDIA RTX 5050, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8400, твердотельным накопителем NVMe вместимостью 1 ТБ или 2 ТБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, интерфейсами USB 4 Gen3x2 Type C, USB 3.2 Gen1 и HDMI, 3,5-мм гнездом для наушников, аккумулятором ёмкостью 90 Втч, веб-камерой Full HD и динамиками с поддержкой Dolby Atmos. Чуть позже ожидается выход конфигураций с чипом Intel Core Ultra 9 и 32 ГБ ОЗУ. Ноутбуки оценены в 2800 и 2550 долларов соответственно.
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