Ноутбук LG Gram SuperSlim 2024 оценили в 800 долларов

Компания LG пополнила ассортимент ноутбуков моделью Gram SuperSlim 2024 в белой расцветке корпуса. Новинка характеризуется 14-ядерным 18-поточным процессором Intel Core Ultra 5 125H с тактовой частотой до 4,5 ГГц, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X и твердотельным накопителем NVMe Gen4 вместимостью 512 ГБ, 15,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Ful HD, 100-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3 и поддержкой DisplayHDR True Black 500, корпусом повышенной прочности массой 990 граммов, батареей ёмкостью 60 Втч и тремя интерфейсами USB Type-C (два Thunderbolt 4). Рекомендованная цена ноутбука в США составляет 1400 долларов, но сейчас он продается по акционной цене в 800 долларов.

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