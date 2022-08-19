Ноутбук LG Ultra PC 14 оценен от 1200 евро

Компания LG выпустила на европейский рынок ноутбуки Ultra PC 14 (14U70Q) и Ultra PC 16 (16U70Q), который работают под управлением ОС Windows 11 Pro или Windows 11 Home. Новинки характеризуются 14 и 16-дюймовыми экранами с разрешением Full HD и 45% охватом цветовой палитры NTSC, чипами AMD Ryzen 5 5625U или Ryzen 7 5825U с графикой Radeon Vega, а также 16 ГБ ОЗУ LPDDR4X-4266 для младшей модели, дополнительной версией с процессором Ryzen 3 5300U и 8 ГБ оперативной памяти для старшей модели, твердотельным накопителем M.2 2280 на 512 ГБ или 1 ТБ, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, 1,5-Вт стереодинамиками, дактилоскопом, интерфейсом HDMI, двумя разъемами USB 3.2 Gen 1 Type-A и одним USB 3.2 Gen 1 Type-C, 3,5-мм гнездом для наушников и слотом microSD. Цена ноутбуков составляет от 1200 и от 1400 долларов соответственно.

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