Ноутбук LG UltraPC 17 получил графику GeForce RTX 3050 Ti

Компания LG пополнила ассортимент ноутбуков моделью UltraPC 17, которая работает под управлением ОС Windows 11 Home. Новинку оснастили 17-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, 99% охватом цветовой палитры DCI-P3, яркостью 350 кд/м2 и контрастностью 1200:1, 12-ядерным чипом intel Core i7-1260P с тактовой частотой до 4,7 ГГц и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti с 4 ГБ памяти GDDR6, до 32 ГБ ОЗУ DDR5-4800, твердотельным накопителем на 1 ТБ, поддержкой Intel Wi-Fi 6 AX201 и Bluetooth 5.2, 1,5-Вт стереодинамиками, разъемами HDMI 2.1, USB 4 Gen 3 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A и Gigabit Ethernet, слотом microSD, размерами 381:274:19,9 мм и массой 1,95 кг. Цена ноутбука составляет 1600 долларов в базовой конфигурации.