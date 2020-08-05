Ноутбук Lenovo 100e 2nd Gen оценен в 220 долларов

Компания Lenovo в преддверии нового учебного года представила два недорогих ноутбука, Lenovo 100e 2nd Gen и Lenovo 300e 2nd Gen. Первая модель стоит всего 220 долларов, а вторая обойдется в 300 долларов. Новинки характеризуются новым гибридным процессором AMD 3015e, 11-дюймовыми дисплеями, модулем Wi-Fi 6 (пожалуй, перед нами самые доступные ноутбуки с поддержкой Wi-Fi 6), 4 ГБ оперативной памяти, поддержкой быстрой зарядки и аккумулятором с автономностью до 12 часов. Младшая модель отличается 64 ГБ флэш-памяти, а старшая – 128 ГБ встроенной памяти и складным форм-фактором.

Комментарии и отзывы Lenovo 100e 2nd Gen
Обзоры:
Лучшие ноутбуки для удаленного обучения. ASUS Laptop 15 X509FLЛучшие ноутбуки для удаленного обучения. ASUS Laptop 15 X509FL
Обзор ASUS VivoBook 15 X512DK-BQ153T. Универсальный ноутбук на AMD Ryzen 5Обзор ASUS VivoBook 15 X512DK-BQ153T. Универсальный ноутбук на AMD Ryzen 5
Обзор Acer Predator Helios 300 (PH317-53). Игровой ноутбук с RTX 2070 Max-QОбзор Acer Predator Helios 300 (PH317-53). Игровой ноутбук с RTX 2070 Max-Q
Новости:
MSI обновила модельный ряд ноутбуков линейки WF и WS

MSI обновила модельный ряд ноутбуков линейки WF и WS для рынка США. Всего в линейке представлено четыре м...
Ноутбук Lenovo 100e 2nd Gen оценен в 220 долларов

Компания Lenovo в преддверии нового учебного года представила два недорогих ноутбука, Lenovo 100e 2nd Gen...
Honor MagicBook Pro 16.1 Ryzen Edition появился в продаже

Бренд Honor дал старт продажам ноутбука MagicBook Pro 16.1 Ryzen Edition, который может похвастаться отли...
Обзор Slimtec Dual M4. Недорогой двухканальный видеорегистратор со скрытой установкойОбзор Slimtec Dual M4. Недорогой двухканальный видеорегистратор со скрытой установкой
Обзор Harper HB-520. Наушники TWS с Bluetooth 5.0 и сенсорным управлениемОбзор Harper HB-520. Наушники TWS с Bluetooth 5.0 и сенсорным управлением
Обзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантиейОбзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантией
Лучший холодильник. Bosch KGE39XK2ARЛучший холодильник. Bosch KGE39XK2AR
Обзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFCОбзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFC
Blackview Tab 8 уже в продаже...
Blackview Tab 8 уже в продажеНа рынке планшетов все довольно скучно и грустно, так как компания Apple легко завоевала себе рынок, поко...
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A11 вы...
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A11 выКомпания Samsung выпустила в России смартфон Galaxy A11, который был представлен еще в марте этого года. ...
Motorola Edge Lite готовится к релизу...
Motorola Edge Lite готовится к релизуНекоторое время назад на просторах интернета появилась интересная информация о новых смартфонах компании ...
Motorola готовит новый флагман к релизу...
Motorola готовит новый флагман к релизуНекоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Motorola планирует ...
Обзор Одни из нас: Часть II. Громкое зав...
Обзор Одни из нас: Часть II. Громкое завУже 19 июня на консолях Sony Playstation стартует продолжение легендарного проекта The Last of Us Part II...
Google Chrome ограничит ресурсы для веб-...
Google Chrome ограничит ресурсы для веб-Google ограничит количество ресурсов, которые реклама может использовать в своем веб-браузере Chrome для ...
Появились первые изображения встроенного...
Появились первые изображения встроенногоГлавный инженер Intel по графике Раджа Кадури поделился изображениями того, как будут выглядеть будущие г...
Доступный 5G-смартфон Honor 30 Youth Edi...
Доступный 5G-смартфон Honor 30 Youth EdiБренд Honor выпустил в китайскую продажу недорогой 5G-смартфон Honor 30 Youth Edition, который также изве...
Видеоигра Crucible студии Amazon Game St...
Видеоигра Crucible студии Amazon Game StМногопользовательская игра Crucible студии Amazon Game Studios наконец-то появилась в магазине Steam. Игр...
Seagate представила новый накопитель Fir...
Seagate представила новый накопитель FirКомпания Seagate Technology представила новый твердотельный накопитель FireCuda 120 с интерфейсом SATA, п...
Vivo X50 получит Snapdragon 765G...
Vivo X50 получит Snapdragon 765GБуквально недавно компания Vivo порадовала своих пользователей достаточно классными рендерами нового смар...
NVIDIA GeForce 451.85 HotFix драйвер уст...
NVIDIA GeForce 451.85 HotFix драйвер устКомпания NVIDIA выпустила HotFix драйвер который исправляет проблемы в играх Death Stranding, Forza Motor...
Обзор Jet Sport SW-4C. Недорогие умные часыОбзор Jet Sport SW-4C. Недорогие умные часы
Обзор iBOX Cross WiFi. Видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор iBOX Cross WiFi. Видеорегистратор с магнитным креплением
Лучший любительский фотоаппарат. Canon EOS 250D KitЛучший любительский фотоаппарат. Canon EOS 250D Kit
Обзор оперативной памяти GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 (GP-AR36C18S8K2HU416R)Обзор оперативной памяти GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 (GP-AR36C18S8K2HU416R)
Обзор Harper HB-520. Наушники TWS с Bluetooth 5.0 и сенсорным управлениемОбзор Harper HB-520. Наушники TWS с Bluetooth 5.0 и сенсорным управлением
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor