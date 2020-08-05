Ноутбук Lenovo 100e 2nd Gen оценен в 220 долларов

Компания Lenovo в преддверии нового учебного года представила два недорогих ноутбука, Lenovo 100e 2nd Gen и Lenovo 300e 2nd Gen. Первая модель стоит всего 220 долларов, а вторая обойдется в 300 долларов. Новинки характеризуются новым гибридным процессором AMD 3015e, 11-дюймовыми дисплеями, модулем Wi-Fi 6 (пожалуй, перед нами самые доступные ноутбуки с поддержкой Wi-Fi 6), 4 ГБ оперативной памяти, поддержкой быстрой зарядки и аккумулятором с автономностью до 12 часов. Младшая модель отличается 64 ГБ флэш-памяти, а старшая – 128 ГБ встроенной памяти и складным форм-фактором.