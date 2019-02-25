Ноутбук Lenovo 14e Chromebook Enterprise получил ОС Chrome OS

Компания Lenovo на выставке MWC 2019 показала новый ноутбук 14e Chromebook Enterprise с ОС Chrome OS. Аппарат получил 14-дюймовый экран, процессор AMD A4 с двумя вычислительными ядрами с тактовой частотой до 2,5 ГГц и 8 Гбайт ОЗУ. Крышку с экраном можно откидывать на 180 градусов. Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 10 часов. Предусмотрены два порта USB 3.1 Type-C и USB 3.1 Type-A, слот microSD, а также стандартное гнездо для наушников. Старт продаж устройства ожидается в следующем месяце по цене от 280 долларов.