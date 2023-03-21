Ноутбук Lenovo GeekPro G5000 получил GPU GeForce RTX 4060 Laptop Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью GeekPro G5000, которая станет самой доступной в линейке Legion. Новинку оснастили 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1440 пикселей, частотой обновления 165 Гц, яркостью 350 кд/кв.м. и 100% охватом цветовой палитры sRGB, 16 ГБ ОЗУ DDR5-5200, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, аккумулятором ёмкостью 60 Втч, комплектным 140-Вт адаптером питания, чипом Intel Core i5 13500H и графикой GeForce RTX 4050 Laptop с потреблением 95 Вт в базовом варианте, а также Core i7-13700H и GeForce RTX 4060 Laptop с потреблением 115 Вт в топовой версии. Цена ноутбука составляет 1020 и 1165 долларов соответственно. Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью GeekPro G5000, которая станет самой доступной в линейке Legion. Новинку оснастили 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1440 пикселей, частотой обновления 165 Гц, яркостью 350 кд/кв.м. и 100% охватом цветовой палитры sRGB, 16 ГБ ОЗУ DDR5-5200, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, аккумулятором ёмкостью 60 Втч, комплектным 140-Вт адаптером питания, чипом Intel Core i5 13500H и графикой GeForce RTX 4050 Laptop с потреблением 95 Вт в базовом варианте, а также Core i7-13700H и GeForce RTX 4060 Laptop с потреблением 115 Вт в топовой версии. Цена ноутбука составляет 1020 и 1165 долларов соответственно. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 19:22 . Продукт - Lenovo GeekPro G5000

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