Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro вышел в России

Компания Lenovo представила в России ноутбук IdeaPad 5 Pro, который построен на процессорах AMD Ryzen Mobile. Новинка характеризуется 14-дюймовым и 16-дюймовым дисплеями с соотношением сторон 16:10, сертификацией TUV Rheinland и частотой обновления изображения до 120 Гц, до 32 ГБ оперативной памяти в 16-дюймовой версии, дискретными графическими ускорителями NVIDIA MX450 или NVIDIA GeForce RTX, твердотельным модулем PCIe M.2 ёмкостью до 1 ТБ, поддержкой интерфейса Thunderbolt, модулем Wi-Fi 6 и предустановленной ОС Windows 10. Цена на Lenovo IdeaPad 5 Pro стартует от 65 тысяч рублей.