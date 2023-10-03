Ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook Plus оценен в $550

Компания Lenovo пополнила ассортимент хромбуков моделью IdeaPad Gaming Chromebook Plus, которая обойдется в 550 долларов. Новинка характеризуется поддержкой облачного гейминга, настраиваемой RGB-подсветкой клавиатуры, 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц, 6-ядерным процессором Intel Core i3-1215U или 10-ядерным Core i5-1235U, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти eMMC или твердотельным накопителем вместимостью до 512 ГБ, слотом для карты памяти microSD, интерфейсом USB-C 3.2, двумя портами USB 3.2, временем автономной работы до 12 часов, а также корпусом с размерами 357:253:19,95 мм и массой 1,95 кг.