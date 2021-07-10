Ноутбук Lenovo Legion 5 оснащен графикой AMD Radeon RX 6600M

Недавно мы узнали, что ноутбук HP Omen 16 будет оснащаться графическим процессором AMD Radeon RX 6600 и теперь еще Lenovo будет использовать идентичное решение от AMD на своей модели Legion 5.

Lenovo Legion 5 - это первый ноутбук компании, оснащенный всеми компонентами AMD, включая процессор AMD Ryzen 7 5800H и графику Radeon RX 6600M. Lenovo Legion 5 предлагает 15,6-дюймовый IPS-экран, до 32 ГБ оперативной памяти 3200 МГц DDR4, до 1 ТБ твердотельного накопителя. Что касается графического процессора Radeon RX 6600M, он предлагает 8 ГБ видеопамяти при 128-битной шине с TGP до 100 Вт. Максимальная частота графического процессора составляет 2177 МГц.

Когда выйдет Lenovo Legion 5 с AMD Radeon RX 6600M на данный момент неизвестно.
Комментарии и отзывы Lenovo Legion 5
Хромбук ASUS Chromebook Flip CX5 оценен ...
Компания ASUS выпустила в продажу ноутбук-трансформер Chromebook Flip CX5, который был анонсирован еще на...
Ноутбук Gigabyte Gaming A7 X1 получил ка...
Компания Gigabyte пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Gaming A7, которая получила топовый чип...
Ноутбук Schenker DTR 17 E21 получил 300-...
Компания Schenker Technologies пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью DTR 17 E21, которая появит...
Ноутбук HP Pavilion Aero 13 получил 2.5-...
Компания Hewlett-Packard (HP) пополнила ассортимент ноутбуков моделью Pavilion Aero 13, которая доступна ...
Обзор ASUS ZenBook 14 UX435EGL. Быстрый ...
В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование ультрабука ASUS ZenBook 14 UX434, одной из ключевых особ...
Обзор ASUS ZenBook Flip S UX371EA. Лучши...
Тестируемый сегодня ультрабук-трансформер ASUS ZenBook Flip S UX371EA построен на базе нового процессора ...
Компания Eurocom представила ноутбук Sky...
Компания Eurocom представляет первый в мире ноутбук на базе PCIe 4.0 - Sky Z7 R2. ...
Представлен обновленный ноутбук Razer Bl...
Компания Razer представила обновленный ноутбук Razer Blade 15 Advanced Model на базе процессоров Tiger La...
Lenovo представила ноутбуки с необычными системой охлаждения и экраномLenovo представила ноутбуки с необычными системой охлаждения и экраном
Обзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышкеОбзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышке
Обзор ASUS ZenBook 14 UX435EGL. Быстрый ультрабукОбзор ASUS ZenBook 14 UX435EGL. Быстрый ультрабук
Лучшие игровые ноутбуки до 100 000. DELL G5 15 5590 Лучшие игровые ноутбуки до 100 000. DELL G5 15 5590
Обзор Honor Hunter V700. Игровой ноутбук в грамотном исполненииОбзор Honor Hunter V700. Игровой ноутбук в грамотном исполнении
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor