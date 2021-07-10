Ноутбук Lenovo Legion 5 оснащен графикой AMD Radeon RX 6600M

Недавно мы узнали, что ноутбук HP Omen 16 будет оснащаться графическим процессором AMD Radeon RX 6600 и теперь еще Lenovo будет использовать идентичное решение от AMD на своей модели Legion 5.

Lenovo Legion 5 - это первый ноутбук компании, оснащенный всеми компонентами AMD, включая процессор AMD Ryzen 7 5800H и графику Radeon RX 6600M. Lenovo Legion 5 предлагает 15,6-дюймовый IPS-экран, до 32 ГБ оперативной памяти 3200 МГц DDR4, до 1 ТБ твердотельного накопителя. Что касается графического процессора Radeon RX 6600M, он предлагает 8 ГБ видеопамяти при 128-битной шине с TGP до 100 Вт. Максимальная частота графического процессора составляет 2177 МГц.

Когда выйдет Lenovo Legion 5 с AMD Radeon RX 6600M на данный момент неизвестно.