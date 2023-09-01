Ноутбук Lenovo Legion 9i получил Core i9-13980HX и RTX 4090

Компания Lenovo пополнила ассортимент флагманских ноутбуков моделью Lenovo Legion 9i, которая среди прочего получила 24-ядерный процессор Intel Core i9-13980HX с максимальной частотой до 5,6 ГГц. Новинку также оснастили графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4090 с 16 ГБ памяти GDDR6, 32 ГБ ОЗУ LPDDR5-6400 или 64 ГБ LPDDR5-5600, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью до 2 ТБ, предустановленной ОС Windows 11, 16-дюймовым Mini-LED-экраном с разрешением 3200:2000 пикселей, кадровой частотой 165 Гц, 100% охватом цветовых гамм DCI -P3 и Adobe RGB, батареей ёмкостью 99,99 Втч, комплектной зарядкой мощностью 330 Вт, автономной системой жидкостного охлаждения, максимальной толщиной 2,27 см, массой 2,56 кг, поддержкой Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 7, интерфейсами Thunderbolt 4, двумя портами USB-A, разъемами HDMI 2.1 и RJ45, а также слотом для карты памяти SD. Ноутбук появится в продаже в следующем месяце по цене от 4500 евро.

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