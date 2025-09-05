Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 получил Ryzen 9 9955HX3D

Компания Lenovo объявила о выпуске геймерского ноутбука Legion Pro 7 16AFR10H, который основан на чипах AMD Ryzen 9000 HX вплоть до 16-ядерного процессора Ryzen 9 9955HX3D. Новинка также характеризуется видеокартами NVIDIA RTX 50 вплоть до RTX 5080 Laptop (175 Вт графической мощности), до 32 ГБ ОЗУ DDR5 с частотой 5600 МТ/с, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe Gen 5 вместимостью до 2 ТБ, 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 240 Гц, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и поддержкой Dolby Vision, G-Sync и VESA TrueBlack 1000, двумя интерфейсами USB Type-C (с DisplayPort 2.1 и поддержкой PD 3.0), портом HDMI 2.1, тремя разъемами USB Type-A (10 и 5 Гбит/с), портом RJ45, 3,5-мм гнездом для наушников, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, четырьмя динамиками и механической шторкой веб-камеры E-Shutter. Ноутбук станет доступен для покупки в ноябре по цене от 2400 долларов.