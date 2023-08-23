Ноутбук Lenovo Legion R7000 2023 получит APU Ryzen R7 7735H

Компания Lenovo объявила, что уже в конце этого месяца будет официально представлен игровой ноутбук Legion R7000 2023. Судя по тизеру, лэптоп получит графический адаптер NVIDIA RTX 4060 и процессор AMD Ryzen R7 7735H. Последний характеризуется архитектурой Zen 3+, 8 ядрами, 16 потоками, тактовой частотой от 3,2 ГГц до 4,75 ГГц, 6-нанометровым техпроцессом и энергопотреблением 35 Вт. Ориентировочная цена ноутбука составляет 960 долларов.

Ранее Lenovo выпустила белую версию ноутбука Legion R9000P 2023, который может похвастаться 8-ядерным 16-поточным чипом AMD Ryzen R7-7745HX вс тактовой частотой до 5,1 ГГц и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060.