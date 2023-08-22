Ноутбук Lenovo Legion R9000P 2023 вышел в белой расцветке

Компания Lenovo выпустила ноутбук Legion R9000P 2023 в новой белой версии Ice White, которая оценена в 1290 долларов. Новинка характеризуется 8-ядерным 16-поточным чипом AMD Ryzen R7-7745HX вс тактовой частотой до 5,1 ГГц, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 5200, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 3 мс, 10-битной глубиной цвета, 100% охватом цветового пространства sRGB, яркостью 500 нит и поддержкой Dolby Vision, сертификацией TÜV Rheinland, поддержкой G-SYNC и FreeSync Premium, поддержкой объемного звука Nahamic, клавиатурой LEGION TrueStrike, адаптером Wi-Fi 6E, ОС Windows 11, а также разъемами HDMI 2.1 и USB-C.