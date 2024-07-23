Ноутбук Lenovo Legion R9000P 2024 получил Ryzen 9 7945HX

Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Legion R9000P 2024, которая основана на 16-ядерном 32-поточном процессоре AMD Ryzen 9 7945HX. Новинка также оснащается графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4060, 16 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем PCle 4.0 вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K, скоростью отклика 3 мс, кадровой частотой 240 Гц, 100% покрытием цветовой палитры sRGB, яркостью 500 нит, поддержкой VESA DisplayHDR 400, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium и Dolby Vision, сертификацией TÜV Rheinland, аккумулятором ёмкостью 80 Втч, клавиатурой LEGION TrueStrike, портами USB-C, USB-A и HDMI 2.1, адаптером Wi-Fi 6E и предустановленной ОС Windows 11. Ноутбук появится в китайской продаже 28 июля по цене в 1290 долларов.