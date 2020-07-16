Ноутбук Lenovo Legion Slim 7 получит CPU Comet Lake-H

Сетевые источники опубликовали рекламные материалы ноутбука Lenovo Legion Slim 7, который еще не был представлен официально. Итак, устройство получит процессоры Intel Core поколения Comet Lake-H вплоть топового Core i9, дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060, систему охлаждения с испарительной камерой, дисплеи с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц или 4K-дисплеем с поддержкой HDR, частотой обновления 60 Гц и 100% охватом цветового пространства sRGB, веб-камеру с защитной шторкой, три порта USB 3.0 Type-А, два USB Type-C, слот для карт SD,комбинированный аудиоразъём, клавиатуру TrueStrike с белой подсветкой, дактилоскоп и поддержку Dolby Atmos.